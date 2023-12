Weihnachtskonzert der Stadtkapelle Zweibrücken Weihnacht von den Bergen bis nach Irland

Und doch war diese Vorbereitung in Boulogne so wichtig wie nie zuvor. Nicht etwa, weil dieses Adventskonzert für die Stadtkapelle das erste seit langem ist. „Das ist doch immer ein wunderschöner Anlass für ein Konzert“, findet nicht nur Uli Schell. So waren sich der Vorstand der Stadtkapelle sowie die Musiker bereits Anfang des Jahres sofort einig: Wir spielen vor Weihnachten in der Alexanderskirche. Was sie nicht wissen konnten: Die Stadtkapelle hat dabei einen erneuten Wechsel in der musikalischen Leitung zu verkraften. Erst Anfang Oktober hat Justin Köhler den Dirigentenstab von Bruno Steis übernommen, der sein Amt gesundheitsbedingt niederlegte. Doch der 22-Jährige, der unter anderem beim Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in Siegburg im Orchester Tenorhorn und Posaune spielt, hat in dieser Rolle auch bereits die Proben miterlebt. Zudem hat er als Leiter der Bläserklassen seit Anfang des Jahres bei deren erstem großen Konzert vor wenigen Wochen bewiesen, dass er nicht nur motivieren, sondern seine Musiker zu erstaunlichen Erfolgen führen kann.