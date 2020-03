Bürgerdialog Orscholz : Auf dem Weg zum Heilklima-Zentrum

Orscholz Ortsvorsteher Manuel Kerber will Orscholz mit den Bürgern touristisch weiter entwickeln.

Orscholz zu einem Heilklima-Zentrum entwickeln ist der Plan des Orscholzer Ortsvorstehers Manuel Kerber. Dafür will er die Orscholzer mit ins Boot holen und einen Bürgerdialog starten, wie er sagt. Den Auftakt der Gesprächsreihe unter dem Motto „Heilklima-Zentrum Orscholz – nachhaltig und bewusst (er)leben!“ startet am kommenden Donnerstag, 12. März, 19 Uhr, im Gemeindehaus in der Cloefstraße 97.

Ob die Saarschleife, die Kur- und Rehaklinik mit ihren Angeboten, die Premium-Wanderwege, das vielfältige kulinarische Angebot, das Dreiländereck, der Baumwipfelpfad und der Abenteuerwald: Der Ort hat nach Ansicht von Kerber für Urlauber einiges zu bieten. Als Beweis zieht er die Zahlen des Statistischen Landesamtes heran. Die belegen, dass das Saarland als Urlaubsland immer beliebter wird – den Grünen Kreis und vor allem die Cloef eingeschlossen. Was den Orscholzer Ortsvorsteher umtreibt: „Leider haben wir es noch nicht geschafft, die Verweildauer der Gäste so zu erhöhen, dass wir als Ort davon profitieren können. Denn die meisten kommen morgens und fahren abends wieder“, beschreibt er das Verhalten der Besucher.

Menschen sollen nach Kerbers Ansicht nach Orscholz kommen, um sich zu erholen und eine Auszeit zu genießen. „Ich habe viele Ideen und Ansätze, Orscholz in diese Richtung nach vorne zu bringen und zu einem Heilklima-Zentrum zu entwickeln. Hierzu brauche ich aber auch die Unterstützung der Bevölkerung, der Unternehmen, der Gemeinde, des Landkreises und die vom Land.“ Vieles von dem, was es braucht, ist nach seiner Meinung bereits in und um den Ort vorhanden, was fehlt, ist ein schlüssiges Konzept.