Rainer Weber aus Orscholz kandidiert Nach dem Lindenhof sieht er das Mettlacher Rathaus als neue Herausforderung

Orscholz · Am 9. Juni werden in fünf Kommunen des Kreises die Bürgermeister neu gewählt. Wir stellen alle Kandidaten vor, die sich dann zur Wahl stellen. Heute: Rainer Weber, FDP-Kandidat in Mettlach.

15.04.2024 , 18:00 Uhr

Rainer Weber aus Orscholz hat auf dem Hof seiner Familie sein berufliches Leben verbracht. Foto: Michael Rauch Foto: Michael Rauch

Von Margit Stark