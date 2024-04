Spektakuläre Investition Wahrzeichen des Saarlandes: Arbeiten für neue Steganlage an der Saarschleife gestartet

Zentimeter für Zentimeter manövriert Lkw-Fahrer Holger Hackenberger das Schwerlastfundament für die Steganlage nach unten, bis es die vorgerichtete Grube zwischen Saar und Ufer erreicht hat. Doch zu früh gefreut: Der Bereich, der für das tonnenschwere Teil ausgebaggert wurde, ist zu klein. So zieht der Mann von der Firma Dehe aus Lahnstein den Unterbau aus Beton und Stahl wieder nach oben. Während der Sockel, gut gesichert durch stabile Stahlseile, in der Luft baumelt, setzt sich Manfred Savelsberg in seinen Bagger und gräbt dessen Schaufel in den Uferboden des Flusses und lädt den Schlamm in unmittelbarer Nähe ab. Ein paar Mal lässt er die kleine Baumaschine tanzen, bis er genug ausgeschachtet hat.