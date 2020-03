Mettlach Lärm, Unfälle und die Sperrung des Pellinger Tunnels: Viele Aspekte sorgen für Diskussionen rund um die ADAC-Saarland-Rallye.

Wird die ADAC-Saarland-Rallye in der Gemeinde Mettlach Station machen? Diese Frage entscheidet der Mettlacher Gemeinderat in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch, 4. März, 17.30 Uhr, im Sitzungssaal von Schloss Ziegelberg in Mettlach. Über 20 Jahre lang starteten die Wertungsläufe auf den Gemarkungen von Tünsdorf und Wehingen auf einer Strecke von 10,45 Kilometern.