Polizei verhaftet zwei Männer : Polizei schnappt Merziger Räuber

Merzig Die beiden Männer hatten Mitte April einen 44-jährigen Mann geschlagen und beraubt.

Nach einem brutalen Raubüberfall am 12. April auf einen 44-jährigen Mann in Merzig hat die Polizei die mutmaßlichen Täter fassen können. Im dringenden Tatverdacht stehen derzeit zwei junge Männer im Alter von 15 und 19 Jahren. Beide stammen aus Merzig und waren der Polizei bereits schon bekannt. Gemeinsam haben sie den 44-jährigen Geschädigten am Bahnhof Merzig Mitte massiv geschlagen und getreten, wie die Beamten mitteilen. Die mutmaßlichen Täter haben dem wehrlosen Opfer dessen Umhängetasche geraubt und ihn blutüberströmt liegen lassen. In der Tasche war eine sehr geringe Menge Bargeld und das Mobiltelefon. Das Opfer musste ärztlich behandelt werden. Der Mann hat sich zwischenzeitlich von dem Vorfall erholen können.