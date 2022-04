Pandemie in Zahlen : Im Kreis sind 2135 Personen mit Covid-19 infiziert

Merzig Am Wochenende kamen 176 Fälle hinzu, am Montag noch mal 162.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag, 25. April, die Statistik zu Corona für den Montag selbst, aber auch für das vergangene Wochenende veröffentlicht. Demnach hat er am Samstag und Sonntag 176 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert: 41 in Merzig, 28 in Wadern, 21 in Mettlach, 25 in Beckingen, 28 in Losheim am See, zehn in Perl und 16 in Weiskirchen.