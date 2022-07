Pandemie in Zahlen : Corona-Inzidenz im Grünen Kreis liegt jetzt bei 1258,3

Merzig Die Sieben-Tage-Inzidenz beläuft sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 1258,3.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Freitag, 15. Juli, 202 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet: 59 in Merzig, 44 in Wadern, neun in Mettlach, 30 in Beckingen, 38 in Losheim am See, 14 in Perl und acht in Weiskirchen. Damit sind aktuell 1247 Personen im Grünen Kreis mit Covid-19 infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beläuft sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 1258,3.