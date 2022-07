Pandemie : Neuer Todesfall mit Corona im Kreis

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Mittwoch einen weiteren Todesfall aus der Kreisstadt Merzig in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Todesfälle im Landkreis auf 151. Zudem wurden 251 neue Corona-Fälle gemeldet, davon 58 aus Merzig, 56 aus Wadern, 20 aus Mettlach, 50 aus Beckingen, 36 aus Losheim am See, zwölf aus Perl und 19 aus Weiskirchen.

204 Personen gelten den Angaben zufolge als genesen.