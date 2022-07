Nach Ankündigung der Schließung : Betriebsversammlung bei Villeroy & Boch Fliesen

Das Merziger Fliesenwerk von V&B Fliesen am Rothensteiner Weg in Merzig. Foto: Ruppenthal

Merzig Das Werk von Villeroy & Boch (V&B) Fliesen wird geschlossen. 200 Mitarbeiter sind betroffen. Jetzt soll es eine Betriebsversammlung geben.

Betroffene sozial abzufedern ist ein Tagesordnungspunkt für die Betriebsversammlung der Belegschaft von V&B Fliesen am Montag, 11. Juli, 13 Uhr, im Werksgelände der Fabrik im Rotensteiner Weg in Merzig. Das hat der Betriebsratsvorsitzende Uwe François angekündigt. Von einem Jobverlust bedroht sind nach seinen Angaben rund 200 Mitarbeiter aus der Produktion. Die Produktion soll laut Geschäftsführung in das Stammwerk der Eczacıbaşı Holding in die Türkei verlagert werden.