In Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern steht die so genannte Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1. Wie es mit den Gaslieferungen durch Nord Stream 1 nach der jetzt begonnenen Wartung weitergeht, beschäftigt auch die Vertreter der regionalen Energieversorgungs-Unternehmen. Foto: dpa/Jens Büttner