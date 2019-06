Merzig : Wenn Eltern etwas Zeit für sich brauchen

Das Mehrgenerationenhaus am Seffersbach in Merzig. Foto: Sylvie Rauch

Merzig Das Mehrgenerationenhaus in Merzig bietet an vier Tagen Kinderbetreuung an. Es sind Plätze frei.

An vier Tagen pro Woche bietet das Mehrgenerationenhaus in Merzig eine stundenweise Kinderbetreuung an – und das bereits seit 15 Jahren. Aktuell gibt es freie Plätze, wie aus einer Mitteilung der Einrichtung hervorgeht.

Das Betreuungsangebot richtet sich laut Mehrgenerationenhaus an Familien mit Kindern im Alter von einem bis drei Jahren. Eltern, die gerne einmal etwas Zeit für sich finden möchten oder einen Einkauf oder Arztbesuch ohne Kind tätigen möchten, können das Angebot an einem bis vier Tagen in der Woche immer vormittags in Anspruch nehmen. Sollte ein kurzfristiger Termin anstehen, so ist laut Mehrgenerationenhaus auch eine spontane stundenweise Betreuung möglich. Hierzu sollte das Kind jedoch vorher die Gelegenheit haben, mit den Betreuerinnen und den Räumlichkeiten vertraut zu werden.

In der Gruppe werden maximal sieben Kinder von freiwillig engagierten Mitarbeiterinnen mit fachlichen Kenntnissen und jahrelanger Erfahrung betreut. „In unserer Kinderbetreuung können die Kleinen erste soziale Kontakte zu anderen Kindern knüpfen und das Getrenntsein von den Eltern in geschütztem Rahmen erproben”, erklärt Stefanie Müller-Raß, verantwortlich für das Angebot. „Durch eine Eingewöhungsphase wird für die Kinder ein sanfter Übergang zur Ablösung des betreuenden Elternteils geschaffen.”

Die Betreuungszeiten sind montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Merzig, Am Seffersbach 5. Der Beitrag ist nach den Worten der Einrichtung „familienfreundlich“.