Besseringer : Unbekannte verschandeln das B-Werk

Soe sieht das Graffiti am Besseringer B-Werk aus. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Besseringen Die Polizei in Merzig sucht Zeugen, die die Tat in der Nacht auf Freitag in Besseringen beobachtet haben.

Mit Sprühfarbe haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag an der Fassade des B-Werk-Bunkers in Besseringen Graffiti angebracht. Ob an der Tat eine Einzelperson oder gleich mehrere Täter beteiligt waren, konnte die Polizei in Merzig auf Anfrage der SZ noch nicht sagen.

Bei dem Graffiti handelt es sich um einen sogenannten „Tag“, also ein Signaturkürzel. Dieses zeigt die Bezeichnung „NRG“. Wie das Landesdenkmalamt mitteilt, sei man dort über die Tat bereits informiert. Unklar ist aber bislang, welche Maßnahmen zur Beseitigung ergriffen werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den oder die bislang unbekannten Täter.