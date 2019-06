Neue Arbeitsgruppe gegründet : Sie wollen mehr Kooperation beim Sport in der Großregion

Info

Die neue AG Sport ist nach Auffassung von Frank Wagner auch eine große Chance für den Landkreis Merzig-Wadern. Gerade hier sei mitten im Dreiländereck ein idealer Standort für ein lebendiges Netzwerk des Sports in der Großregion. An diesem Montag, 24. Juni, zum Beispiel werde die Fairplay-Tour der Großregion Station am Schengen-Lyzeum in Perl machen. Insgesamt 350 jugendliche Radfahrer werden an diesem Tag gegen 15.30 Uhr in Perl erwartet, etwa drei Stunden vorher machen sie in Merzig am Stefansberg-Gymnasium Station. Zur Begrüßung in Perl werden der saarländische Landtagspräsident Stephan Toscani und zahlreiche Bürgermeister und Kommunalpolitiker aus der Großregion erwartet. Im kommenden Jahr soll es dann auch wieder eine Fortsetzung des „Sportfestivals in der Großregion“ in Perl geben.