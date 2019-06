Merzig : Merziger Stadtrat vertagt den Notstand

Merzig Die Diskussion über eine Resolution der Grünen zur Eindämmung des Artensterbens und Schutz der Artenvielfalt soll nach Mehrheitsbeschluss erst in der Amtszeit des neuen Rats geführt werden.

In der letzten Sitzung des Merziger Stadtrates in der zu Ende gehenden Amtszeit ist der Grünen-Vertreter in dem Gremium, Klaus Borger, mit dem Antrag gescheitert, eine Resolution zum Biodiversitäts-Notstand zu verabschieden. Zwar signalisierten die beiden großen Fraktionen von CDU und SPD grundsätzlich ihre Bereitschaft über das Thema Schutz der biologischen Vielfalt (Biodiversität) zu sprechen. Aber auf Antrag der CDU beschloss der Rat mehrheitlich, diese Diskussion in die Amtszeit des neuen Rates hinein zu vertagen.