Partnerschaft Losheimer besuchten Partner in Italien

Der letzte Tag in der Toskana wurde erneut von der Gemeinde Capannori organisiert. Nach einer Stadtführung in Lucca mit der besonders gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtmauer ging es hoch hinaus in einen in den Bergen gelegenen Ortsteil von Capannori zur Besichtigung der Kirche. Das Gotteshaus in San Gennaro beherbergt einen Holzengel, der von Leonardo da Vinci gefertigt sein soll. Nach dem anschließenden Besuch eines örtlichen Weingutes stand am Abend die offizielle Jubiläumsfeier an. Hier wurde die Losheimer Delegation neben dem amtierenden Bürgermeister Luca Menesini, von den sieben Beigeordneten der Kommune und Vertretern des Gemeinderates und Vereinen empfangen.