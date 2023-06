Windpark Losheim-Scheiden „Das ist eine Falschinformation!“ – Losheimer Bürgermeister reagiert deutlich auf Fragenkatalog zu Windpark

In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Losheimer Gemeinderat erneut mit dem geplanten Windpark Losheim-Scheiden nahe der Ortsteile Bergen, Scheiden und Waldhölzbach befasst. Und das gleich in doppelter Hinsicht. So hatte der Rat über die Fortführung des Verfahrens zur Teiländerung des Flächennutzungsplanes (FNP) zu beschließen (siehe Infokasten).