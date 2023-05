Bei strahlendem Sonnenschein Gelebte Tradition zu Pfingsten

„Im Menschen verbinden sich Himmel und Erde. Wir stehen mittendrin in der Schöpfung und können dazu beitragen, dass sich die Kräfte in Harmonie befinden.“ Kein Geringerer als Weihbischof Franz-Josef Gebert zelebrierte an der Odilienkapelle im Lückner die Heilige Messe, die bei herrlichem Wetter von mehreren hundert Gläubigen besucht wurde. Ein Teil von ihnen war an der Wahlener Pfarrkirche aufgebrochen und den traditionellen Pilgerweg gegangen. „Ich bin schon seit Kindertagen dabei“, erzählt eine Gottesdienstbesucherin aus Rissenthal. „Das gehört in unserer Familie zur Tradition.“ Auch Bernhard Schuler und Ingrid Burger aus Hausstadt kommen, wann immer Wetter und Zeit es zulassen.