Kleinere Arbeiten folgen noch Badesaison am Losheimer Stausee startet mit Neuerungen

Die Badesaison am Losheimer Stausee startet an diesem Freitag, 2. Juni – später als geplant und mit einigen Neuerungen. Eigentlich sollte die Saison bereits am Pfingstwochenende beginnen, allerdings war die Wassertemperatur noch zu niedrig (wir berichteten). Dank der Wärme in den vergangenen Tagen sei die Wassertemperatur derweil um etwa zwei Grad auf etwa 17 bis 18 Grad gestiegen, erklärt Christina Jochum, kaufmännische Leiterin des Eigenbetriebs Touristik, Freizeit und Kultur, im Gespräch mit der SZ. „Die Wasserqualität ist derzeit ausgezeichnet“, sagt sie und verrät, welche Neuerungen die Gäste in diesem Jahr erwarten.