Projekt nicht unumstritten Was Kritiker an dem geplanten Windpark bemängelten

Losheim · Auch wenn die Gemeinde Losheim am See und insbesondere deren Bürgermeister Helmut Harth den Windpark bei Scheiden von Beginn an befürwortet haben, so war das Projekt vor Ort nicht unumstritten.

12.12.2023 , 17:16 Uhr

Der geplante Windpark Losheim-Scheiden ist seit ersten Ankündigungen Stein des Anstoßes in den angrenzenden Losheimer Ortsteilen Scheinde, bBergen und Waldhölzbach. Foto: dpa/Jens Büttner

Insbesondere aus den umliegenden Ortschaften Scheiden, Bergen und Waldhölzbach kamen während der gut zwei Jahre dauernden Planungsphase immer wieder kritische Rückmeldungen. Die Kritiker des Windparks stellten unter anderem die Angaben zur Wirtschaftlichkeit der Anlagen und zu der Höhe der Einnahmen, die der Gemeinde zugutekommen sollen, in Zweifel. Weiterhin wurde kritisiert, dass große Waldflächen für den Bau der Windkraftanlagen geopfert werden sollen. Dadurch würden die ausgedehnten Waldgebiete auf dem Hochwaldrücken ihre Erholungsfunktion dauerhaft verlieren.