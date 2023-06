Ungewisse Zukunft Was den Leuten vom Museums-Eisenbahn-Club Losheim Mut macht

Partystimmung will bei den Leuten vom Museums-Eisenbahn-Club Losheim (MECL) im Saarland an diesem Pfingstmontag nicht so recht aufkommen. Zu schwer drückt sie die Sorge um die ungewisse Zukunft. Seit 21. September stehen die Loks der Museumsbahn still – wegen des Fahrverbots. Und wie es weitergeht, vermag niemand zu sagen. Dass der Vorsitzende Christian Balle und seine Mitstreiter dennoch an dem traditionellen Fest an Pfingsten festhalten und Bahnhof und Waggons öffnen, liegt an ihrem Wunsch, nicht in Vergessenheit zu geraten.