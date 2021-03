Jahresrückblick Löschbezirk Hausbach : Hausbacher Wehr setzt auf Nachwuchs

Hausbach Neun Mal ist die Hausbacher Wehr im vergangenen Jahr ausgerückt. Wie die Helfer arbeiten, lernen aber schon Kinder auf spielerische Art.

Der Löschbezirk Hausbach hat mit sechs Damen einen relativ hohen weiblichen Anteil in seiner Wehr. Im vergangenen Jahr mussten die Aktiven neun Mal ausrücken, zwei Mal weniger als in 2019: zweimal um technische Hilfe zu leisten und siebenmal, um benachbarte Löschbezirke oder Rettungsdienste zu unterstützen. Zwei Mitglieder der Wehr gehören zum ABC-Zug des Landkreises und einer verstärkt die Höhenrettung. Auch Ralf Dillenburger, Gemeindeausbildungsleiter und stellvertretender Gemeindewehrführer, kommt aus Hausbach.

Im Jahre 1910 wurde in Hausbach eine Freiwillige Feuerwehr gegründet, die zunächst in einem Anbau neben der alten Schule ihr Quartier bezog. Im Jahr 1950 wurde dieses Spritzenhaus schließlich durch ein geräumigeres Gerätehaus ersetzt und in der Folgezeit immer weiter verbessert.

Seit 2006 gibt es einen Förderverein, der bei kleineren Anschaffungen finanziell in die Bresche springt. Demnächst steht eine Dachsanierung an, für die bereits Gelder in den Haushalt der Gemeinde eingestellt sind. Die Hausbacher Wehrleute sind dafür bekannt, dass sie nicht um Hilfe rufen und dann die Hände in den Schoß legen. Sie waren der erste Löschbezirk des Kreises, der in Eigenleistung eine Komplettsanierung des Gerätehauses gestemmt hat.