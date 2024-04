CDU-Ortsverband Losheim CDU Losheim planzt jede Menge Bäume

In Zusammenarbeit mit den Förstern der Gemeinde Losheim am See, die das Pflanzgut bei einer Baumschule besorgten, wurden daher an diesem Termin rund 700 Baumsetzlinge verschiedener Arten am Felswald gepflanzt und eine Borkenkäferfläche aufgeforstet. Der CDU Ortsverband Losheim hat hierzu 1000 Euro gespendet und sich an den Kosten der Pflanzen beteiligt.