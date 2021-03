Wahlen : Wahlener LF 16 soll noch länger in Dienst bleiben

Wahlener LF 16 soll noch länger in Dienst bleiben

Wahlen Löschbezirksführer korrigiert Aussagen in SZ-Artikel.

Zum Bericht über die Einsatzbilanz der Freiwilligen Feuerwehr Wahlen hat Löschbezirksführer Markus Kettern noch eine Anmerkung, wie er unserer Redaktion mitteilte. „Das LF 16 des LB Wahlen wird nicht in zwei Jahren außer Dienst gestellt, dann wird hoffentlich eine Geburtstagsparty zwischen den Jahren zum Jubiläum stattfinden“, stellt Kettern klar. In dem Artikel hatte es geheißen, dass das LF 16, das 1963 zugelassen worden war und folglich demnächst sechs Jahrzehnte im Dienst und damit das älteste Einsatzfahrzeug der Feuerwehr im Landkreis ist, in zwei Jahren gegen ein neues Fahrzeug ausgetauscht werden soll.