Volleyball Im Hochwald entsteht eine neue Volleyball-Hochburg

Ein Jahr nachdem der TV Lockweiler, die bis dato letzte überregional spielende Männer-Mannschaft im Hochwald, personalbedingt aus der Oberliga abmelden musste, haben die Volleyballer des TV Losheim in ihrer zweiten Verbandsliga-Saison den Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland geschafft. Hier war der TV Losheim letztmalig in der Saison 1989/1990 vertreten.