Coworking in Losheim Coworking in Losheim startet am 8. April

Sogenannte Coworking-Spaces – temporär zu mietende Arbeitsplätze mit schnellem WLAN und Büroausstattung – gibt es demnach in größeren Städten inzwischen zuhauf. Coworking könne aber auch im ländlichen Raum eine echte Alternative zu ständigem Pendeln oder individuellem Arbeiten in den eigenen vier Wänden sein. Nach intensiver Vorbereitung freuen sich der Landkreis und die Gemeinde Losheim am See nun über die Eröffnung des ersten Pop-Up-Coworking-Spaces im Losheimer Schlösschen. Bis 17. Mai können hier Selbstständige, Unternehmen, Start-ups, Pendler, Studierende und alle weiteren Interessierten täglich zwischen 8 und 16 Uhr einen temporären, kostenlosen Arbeitsplatz buchen und diese Form des gemeinsamen Arbeitens kennenlernen.