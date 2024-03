Eigenbetrieb Immobilienmanagement Gemeinde plant Ankauf und Weiterentwicklung des früheren Klinikareals in Losheim

Die Gemeinde Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) wird einen Eigenbetrieb Immobilienmanagement gründen, der sich vorrangig um den Erwerb und die Entwicklung des ehemaligen Krankenhaus-Geländes im Hauptort Losheim kümmern soll. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig sowohl die Gründung des Eigenbetriebes als auch die Bildung eines entsprechenden Werksausschusses als politisches Begleitgremium.