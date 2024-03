Vortrag in Lichtspielen Experte erklärt in Losheim, welche Probleme auf die Pflege im Saarland zukommen

Diese erläuterte dazu: „Der Pflegebeauftragte Bender will uns heute über die aktuelle Situation in der saarländischen Pflege informieren, Einblicke in die finanziellen Belastungen und Möglichkeiten, sowohl als Betreiber und auch Nutzer der entsprechenden Einrichtungen geben und ihre diesbezüglichen Fragen beantworten. Umfragen zufolge wollen fast 90 Prozent aller älteren Menschen in Deutschland nicht ins Heim, sondern im eigenen Zuhause wohnen bleiben, solange es möglich ist. Aber ein, sehr oft unerwarteter Pflegefall in der Familie ändert alles: den Tagesablauf, den Einklang von Job und Familie und nicht zuletzt das Wohnumfeld und damit verbunden den Aufenthalt in einem Alten- oder Pflegeheim mit seinen finanziellen Belastungen. Was müssen oder können wir als Angehörige dann tun? Experten raten, sich für Gespräche Zeit zu nehmen und alle Beteiligten an einen Tisch zu holen, damit im aktuellen Notfall gehandelt werden kann. Wie dies aussehen kann wird uns der Fachmann Jürgen Bender aus seiner Erfahrung mit Pflegeeinrichtungen berichten.“