Musik aus einhundert Jahren 100 Jahre alt und kein bisschen leise

Für die Zwanzigerjahre steht „The Crazy Charleston Era“ von Stefan Schwalgin, der mit „Elvis the King“ ebenfalls den Titel für die Fünfziger und Sechzigerjahre beisteuert. „Spirit of Time“ und „Nostalgia“ stehen für die Schnelllebigkeit der Zeit, die von der Musik überdauert wird, was die Fanfare „Vita pro Musica“ und der Klassiker „Music“ zum Ausdruck bringen. Auch die zahlreichen Freunde der traditionellen Blasmusik kommen selbstverständlich mit gekonnt eingestreuten Traditionsmärschen oder der Polka „Eine letzte Runde“ auf Ihre Kosten, wie der Musikverein mitteilt.