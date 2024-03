SoLaWi Kaffee Den Saarkaff-Bauern ist fairer Lohn gewiss

Das Wort „Saarkaff“ in roten Buchstaben, das graue Wolfs-Logo der 3. Welt Saar, der Umriss des Saarlandes und die Saarschleife – das beschreibt die Verpackung des Bio-Kaffees „Saarkaff“ treffend. Angebaut wird er bis jetzt von 15 Bauern im Naturreservat Miraflor im Norden Nicaraguas und geröstet größtenteils im Café Chavalo in Leipzig. Vor ein paar Jahren wurde der Kaffee von der Aktion 3. Welt Saar und dem Café Chavalo in Zusammenarbeit mit dem Kooperativenverband Miraflor entwickelt. Er ist nicht nur ein 100-prozentiges Bio-Produkt, sondern wird auch als SoLaWi-Kaffee bezeichnet, weil er in solidarischer Landwirtschaft angebaut wird. Das bedeutet, dass die Kaffee-Ernte durch das Kaufen von Anteilscheinen vorfinanziert wird. Pro Schein müssen 100 Euro bezahlt werden, die direkt an die Bauern in Nicaragua gehen.