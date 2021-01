Losheim : GALL will Akzente in Sachen Nachhaltigkeit setzen

GALL will Akzente in Sachen Nachhaltigkeit setzen

Losheim Ratsfraktion der Grün-Alternativen Liste Losheim legt Vorschläge für den Gemeinde-Haushalt vor – Schwerpunkte: E-Mobilität, ÖPNV, Klimaschutz.

Die Grün Alternative Liste Losheim (GALL), die mit drei Sitzen im Gemeinderat der Kommune vertreten ist, will nach eigenem Bekunden den Haushalt der Gemeinde Losheim mitgestalten. Die GALL hat, wie sie in einer Mitteilung bekannt gibt, für den Haushalt 2021 der Stausee-Gemeinde eigene Anträge eingebracht, mit denen sie gerade im Bereich des Klimaschutzes und bei der Mobilitätswende eigene Akzente setzen möchte.

Einer der Vorschläge ist der Aufbau einer Infrastruktur an E-Ladestationen in der Gemeinde. „Der Bedarf an Ladestationen für E-Autos wächst auch in der Gemeinde Losheim“, heißt es zur Begründung seitens der GALL. Das „erfreulicherweise steigende Interesse“ an E-Autos und deren Kauf sei in der Gemeinde Losheim zu sehen. Das müsse Folgen haben, betont GALL-Sprecher Joachim Selzer: „In einer Tourismusgemeinde und einer Gemeinde, die Nachhaltigkeit propagiert, ist es deshalb nun notwendig, die entsprechende Infrastruktur zu schaffen.“