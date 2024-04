Zum Tag des deutschen Bieres Bierverlag Kessler in Losheim feiert am 20. und 21. April Bierfest

Und diese Brauereien sind am 20. und 21. April beim Kessler-Bierfest vertreten: Aus der bayrischen Landeshauptstadt kommt die Hofbräu München an den Stausee, die seit 1589 besteht. Sie brauen das Bier fürs legendäre Hofbräuhaus, haben daneben aber auch noch ihr Sommerzwickel dabei. Die Wiege der Marke Heineken liegt in den Niederlanden: 1864 kaufte der junge Gerard Adriaan Heineken in Amsterdam eine bestehende Brauerei und legte damit den Grundstein für die Marke, die heute weltweit bekannt ist. Eine der führenden Biermarken Italiens ist Birra Moretti, 1859 in Udine gegründet und in mittlerweile 70 Ländern weltweit erhältlich. Auf eine lange und traditionsreiche Geschichte blickt auch die Brauerei Göss zurück. Sie ging im Jahr 1860 in der österreichischen Stadt Leoben an den Start, Gösser-Biere wie das fruchtig-spritzige Radler dürften vielen Österreich-Urlaubern ein Begriff sein. Herz & Heimat heißt die junge Craft-Bier-Brauerei, die es seit 2016 in St. Ingbert gibt. Herz & Heimat bietet eine vielfältige Auswahl an Biersorten an, darunter Pils, Helles, Weizen, Dunkel und Pale Ale – einige davon gibt es in Losheim zu kosten. Das Bayreuther Brauhaus wurde im Jahr 1857 gegründet, ist heute eine der wenigen Brauereien in Deutschland, die noch selbst Malz herstellen und bringt sein bekanntes Helles mit nach Losheim. Im Jahr 2018 eröffnete Braumeister Markus Hoppe seinen Betrieb Hoppebräu in Waakirchen im bayerischen Oberland gegründet. Hoppebräu legt großen Wert auf Nachhaltigkeit: So wird die Brauwärme aus einer Hackschnitzelheizung gewonnen und das Abwasser in der eigenen Kläranlage gereinigt. Schon beim ersten Bierfest 2022 war die Brauerei Gutmann in Losheim dabei. Das für allem für seine Weißbiere bekannte Brauhaus befindet sich seit über 400 Jahren in Familienbesitz und ist in der siebten Generation in Titting im Altmühltal ansässig. Ebenfalls fürs Weißbier bekannt ist die Franziskaner Brauerei, die 1363 in München gegründet wurde und seit jeher eng mit der Stadt und dem Franziskanerorden verbunden ist.