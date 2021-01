Forderung der FDP : Krankenhaus Losheim soll Impfzentrum werden

Foto: Alexa Kirsch

Losheim Nachdem das Krankenhaus in Losheim am See Ende des Jahres geschlossen worden ist, bietet es sich nach Ansicht der stellvertretenden FDP-Landesvorsitzenden Angelika Hießerich-Peter an, als Impfzentrum für den Hochwald genutzt zu werden.