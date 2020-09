Vorführung mit thematischer Einordnung in Losheim : Film zeigt Kampf eines Dorfes in Kolumbien gegen einen Kohlekonzern

Das Kohlebergwerk El Cerrejón ist eines der größten der Welt. Foto: Börres Weiffenbach

Losheim In Losheim gibt es den Film „La Buena Vida – Das gute Leben“ mit Einordnung durch einen Experten zu sehen.

Der Weltladen der Aktion dritte Welt Saar und die Filmfreunde Losheim präsentieren am Samstag, 19. September, den Film „La Buena Vida – Das gute Leben“. Beginn in den Lichtspielen in Losheim ist um 20 Uhr. In dem Film geht es um Kohle aus Kolumbien, die für deutsche Kohlekraftwerke zum Einsatz kommt.

„Als Brückentechnologie nimmt die Kohle in Deutschland immer noch eine wichtige Rolle bei der Stromerzeugung ein“, sagt Annemarie Paulus vom Weltladen, die die Veranstaltung am Samstag auch moderiert. Sie ergänzt: „Was die Wenigsten aber wissen: Während immer mehr Kohlebergwerke in Deutschland schließen, wird die benötigte Kohle meist aus Kolumbien importiert.“

Vor dem Hintergrund des weltweit steigenden Energiekonsums erzählt der Film „La Buene Vida – Das gute Leben“ von Regisseur Jens Schanze die Geschichte der Dorfgemeinschaft Tamaquito im Norden Kolumbiens im Grenzgebiet zu Venezuela, wie es in der Ankündigung heißt. Der Kohleabbau in der Mine El Cerrejón droht sie zu vertreiben und ihre Lebensgrundlage zu zerstören. Der mit 700 Quadratkilometern weltweit größte Kohletagebau frisst sich immer tiefer in die Landschaft. Die Vertreter des Kohlekonzerns treffen allerdings auf eine äußerst gute organisierte Dorfgemeinschaft, die sich in den Verhandlungen für eine Umsiedlung nicht über den Tisch ziehen lässt. In Jairo Fuentes haben sie zudem einen Anführer, der den Konzernvertretern gewachsen ist. Nach langem Insistieren stimmte der Bergbaukonzern dem Film-Projekt zu, so dass bei den Verhandlungen gefilmt werden durfte. Der Film wirft dabei die Fragen auf, was genau ein besseres Leben ist und wer dies für wen festlegt. Und wie wird der Streit ausgehen?

Zu Gast an diesem Abend ist Heiko Metzger vom Bezirk Saarbrücken der Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie ist. Nach dem Film nimmt er eine Einordnung vor und spricht über die Kohleförderung in Kolumbien, die Stilllegung von Zechen in Deutschland und die Energiepolitik.

Der Film läuft im Rahmen der bundesweiten Fairen Wochen, die noch bis zum 25. September laufen. Der Eintritt kostet sechs Euro.