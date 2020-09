Zehn Millionen Investitionssumme : Spatenstich für Großprojekt in Losheim erfolgt

Thomas (links) und Matthias Bruch (Globus-Gruppe) nahmen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger beim Spatenstich in ihre Mitte. Foto: a-n

Losheim In Losheim wird der Globus-Baumarkt erheblich vergrößert.

In Losheim ist am Montagmittag der Spatenstich für eine echte Großinvestition erfolgt: die Erweiterung des Globus-Baumarktes am Ortsrand von Losheim in Richtung Niederlosheim. Im Beisein von Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger nahmen Vertreter der Gesellschaft Hochwaldeinkaufscenter Immobiliengeselllschaft (HEC), der Eigentümerin der Fläche, sowie die Spitzen der Globus-Unternehmensgruppe den symbolischen Startschuss für die Markterweiterung vor – die Arbeiten daran laufen indes bereits eine ganze Weile.