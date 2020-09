Kino in Wadern und Losheim : Känguru kämpft gegen Immobilienhai

Losheim/Wadern Die Filmfreunde Losheim und die Filmfreunde Wadern zeigen an mehreren Terminen den Film „Die Känguru-Chroniken“.

Der Film „Die Känguru-Chroniken“ läuft am kommenden Wochenende in den Lichtspielen in Losheim. Eine erste Vorstellung gibt es am Freitag, 18. September, um 20 Uhr. Ein weiteres Mal läuft der Film am Sonntag. 20. September, um 18 Uhr. In Wadern hält das Känguru eine Woche später Einzug. In den dortigen Lichtspielen ist der Film am Samstag, 26. September, um 20 Uhr und noch einmal am Sonntag, 27. September, um 18 Uhr zu sehen.