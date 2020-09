Leichtathletik : Titel und Bestzeit für Julia Schulligen vom LAZ Saarbrücken

U 18-Athletin Julia Schulligen vom LAZ Saarbrücken startete in der U 20 und gewann über 400 Meter Hürden den Saarlandmeister-Titel. Foto: Lutwin Jungmann

Saarbrücken Auch bei Teil zwei der wegen der Corona-Bedingungen aufgeteilten Saarlandmeisterschaften freuten sich Leichtathleten aus dem Regionalverband Saarbrücken über Titel und Bestleistungen. Julia Schulligen vom LAZ Saarbrücken war bei den Titelkämpfen in St. Wendel die Schnellste über 400 Meter Hürden.

Sie startete in der Altersklasse U 20, obwohl sie noch in der U 18 startberechtigt ist. Schulligen holte sich mit Bestleistung von 64,11 Sekunden mit deutlichem Vorsprung den Titel. „Wenn ich nicht mit dem Knie an der achten Hürde hängen geblieben wäre, hätte ich sogar eine 63er Zeit geschafft“, haderte sie. Dank ihrer neuen Bestzeit verbesserte sie sich in der deutschen U 18-Rangliste auf Position elf.

Im Speerwurf holte Michael Rosch vom LA-Team Saar mit 48,06 Metern den U 18-Titel. Er sagte: „Vor zwei Wochen habe ich mir eine Zerrung in der Oberschenkel-Rückseite geholt, so dass ich nicht viel trainieren konnte. Dann nur zwei Meter unter der Bestleistung zu bleiben, ist immer noch sehr gut.“ Dreisprung-Siegerin in der U 18 wurde Clubkollegin Alina Schmitt mit 10,77 Metern. „Dreisprung haben wir eigentlich gar nicht geübt im Training, nur einmal für den Anlauf. Zudem habe ich für den Absprung kurzfristig vom Siebener- aufs Neuner-Brett gewechselt. Daher bin ich natürlich mit der Bestleistung zufrieden“, sagte sie. In der U 20 siegte Clubkollegin Sophie Muriel Herget mit Bestleistung. „Ich hatte am Anfang Probleme mit dem Anlauf. Dann bin ich mit 11,10 Metern so weit gesprungen wie im Winter und habe danach mit 11,29 Metern noch die Bestleistung geschafft“, freute sie sich.

In der U 20 wurde Tobias Hau vom SC Friedrichsthal mit 6,59 Metern Saarlandmeister im Weitsprung vor Maurice Kunzler vom LC 72 Altenkessel, der auf 5,94 Meter kam. Anna-Sophie Schmitt vom SV Saar 05 Saarbrücken landete mit 5,30 Metern im Weitsprung auf Rang drei. Sebastian Schneider von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal in der M 15 in 48,68 Sekunden über 300 Meter Hürden und Peter Ecker vom LA-Team Saar in der U 18 in 66,88 Sekunden über 400 Meter Hürden sicherten sich die Titel.