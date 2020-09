SZ-Aktion „Mein Lieblingsplatz“ : Ruheplatz mit fantastischer Aussicht

Info

Immer mehr Vorschläge aus den Reihen unserer Leser gehen zur SZ-Aktion „Mein Lieblingsplatz“ bei uns ein. Allerdings ist uns dabei aufgefallen, dass wir den ein oder anderen Vorschlag so nicht in der Aktion berücksichtigen können. Denn er bezieht sich zum Beispiel auf zweifelsohne schöne Plätze, die aber außerhalb des Landkreises liegen. Wir wollen mit der Aktion aber dezidiert die schönsten Geheimtipps aus dem Kreis Merzig-Wadern in Erfahrung bringen.

Noch etwas gilt es zu beachten: Ihr Vorschlag sollte öffentlich zugänglich sein. Also bitte bei Ihrem Vorschlag daran denken, dass er sich auf einen Ort bezieht, den jedermann genießen kann.

Wenn Sie Vorschläge für unsere Aktion einreichen wollen, schicken Sie diese bitte per E-Mail an die Adresse redmzg@sz-sb.de. Beschreiben Sie in ein paar Sätzen, warum Sie es dort so schön finden. Und idealerweise schicken Sie uns auch bitte ein Foto von Ihrem Vorschlag mit. Mitmachen lohnt sich, es gibt schöne Preise zu gewinnen. Vielen Dank sagen wir schon jetzt an alle, die sich beteiligen!