Bergen : Unbekannte stehlen Spezialhammer

Foto: dpa/Friso Gentsch

Bergen (red) Am Donnerstag in der Zeit zwischen 12 und 14.30 Uhr wurde im Losheimer Ortsteil Bergen in der Bergener Straße von der Ladefläche eines dort abgestellten Tiefladers ein Benzin-Motorhammer (landläufig als Pickhammer bezeichnet) von unbekannten Tätern entwendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

von red

Dies teilte die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland in Wadern am Freitag mit. Der Tieflader gehört zu einer Baufirma, die aktuell an einer Baustelle in der angrenzenden Feldstraße tätig ist.