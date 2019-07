Losheim : Polizei ertappt zwei Einbrecher in Losheim auf frischer Tat

Losheim Die Polizei Wadern hat am Mittwoch zwei „gute Bekannte“ auf frischer Tat bei einem Diebstahl in Losheim ertappt.

Wie die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland in Wadern gestern mitteilte, meldete am frühen Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr eine Frau aus Losheim eine ungewöhnliche Beobachtung: Ihr waren zwei Männer mit Taschenlampen aufgefallen, die Rucksäcke trugen und sich auffällig auf dem Grundstück des Pfarramtes in der Weiskirchener Straße bewegten.

Beide Personen sind polizeilich schon mehrfach in Erscheinung getreten. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass die beiden erst am vergangenen Sonntag, 21. Juli, gegen 1.20 Uhr einen Diebstahl in die DRK-Rettungswache Losheim verübten. Im Anschluss an diese Tat kontrollierte ein Einsatzkommando der PI Merzig einen der vermeintlichen Täter in der Trierer Straße in Merzig. Hierbei wurde Diebesgut aus dem Einbruch in Losheim bei ihm festgestellt, welches dem Diebstahl in Losheim eindeutig zuzuordnen war.