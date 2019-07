Losheim : Unbekannte sprayen Hakenkreuz an Schule

Losheim An der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule ist es zu erheblicher Sachbeschädigung gekommen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Unbekannte haben an der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag, 18. Juli, und Montagmorgen. Dabei kam es zu mehreren Fällen von Zerstörung an dem Gebäude in der Weiskircher Straße. Die Polizei-Inspektion Nordsaarland spricht in diesem Zusammenhang von Vandalismus und erheblicher Sachbeschädigung.