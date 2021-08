Corona-Zahlen von Montag : Sechs weitere Corona-Infektionen

Merzig-Wadern Sechs neue Corona-Infektionen wurden am Montag im Grünen Kreis registriert. Der Inzidenzwert bleibt bei 35,8.

Im Grünen Kreis wurden am Montag sechs neue Corona-Infektionen registriert. Drei der Betroffenen leben in der Gemeinde Weiskirchen, zwei in der Kreisstadt Merzig und eine in der Gemeinde Perl, teilt das Landratsamt mit. Somit gibt es derzeit 76 aktive Coronafälle im Kreis Merzig-Wadern; 29 Menschen leben in der Kreisstadt Merzig, jeweils elf in der Gemeinde Mettlach und Weiskirchen, zehn in der Gemeinde Perl, acht in der Gemeinde Losheim am See, sechs in der Gemeinde Beckingen und ein Betroffener lebt in Wadern. Insgesamt sind 31 Virus-Mutationen im Kreis nachgewiesen; viermal die Alpha-, einmal die Beta- und 26 Mal die Delta-Variante.