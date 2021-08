Zahlen von Freitag : Neun weitere Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

(Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Merzig-Wadern Neun weitere Corona-Infektionen sind im Kreis Merzig-Wadern laut Landratsamt bekannt geworden: drei in Weiskirchen, je zwei in Perl und Merzig, je einer in Beckingen und Losheim am See. Als genesen gelten vier zuvor Erkrankte, drei aus Losheim am See sowie einer aus Mettlach.