Fußball-Verbandsliga Süd-West : Verfolger schießt sich für Topspiel warm

Da geht es rustikal zur Sache: Noswendel Waderns Doppel-Torschütze Leander Barbian (hinten) im Zweikampf mit Wahlen-Niederlosheims Daniel Schwindling. Foto: Ruppenthal

kreis Merzig-Wadern Der Tabellenzweite gegen den punktgleichen Spitzenreiter – mehr Topspiel geht nicht: Der SV Losheim erwartet in der Fußball-Verbandsliga Süd-West an diesem Mittwoch um 19 Uhr den FC Rastpfuhl. Verfolger SV Losheim hat sich beim 3:0-Heimsieg gegen die SG Perl-Besch schon mal für das Spitzenspiel warm geschossen.

Von Roland Quinten

Die Mannschaft der Stunde aus dem Landkreis Merzig-Wadern in der Fußball-Verbandsliga Süd-West ist der SV Losheim. Zum dritten Mal im dritten Spiel ging die Elf von Spielertrainer Nicola Lalla als Sieger vom Platz. Die Losheimer stehen als erster Verfolger des großen Meisterschaftsfavoriten FC Rastpfuhl auf Tabellenplatz zwei – ein Saisonstart, der aufgrund der Personal-Engpässe beim SV so nicht zu erwarten war. Und an diesem Mittwoch, 18. August, kommt es um 19 Uhr in Losheim zum Aufeinandertreffen der beiden Teams. Dann sind die Rastpfuhler zu Gast bei ihrem punktgleichen Verfolger.

Am vergangenen Sonntag war die SG Perl-Besch zu Gast in Losheim – und blieb weitestgehend chancenlos. Am Ende stand es 3:0 (2:0) für die Gastgeber. Spielertrainer Lalla sagte zufrieden: „Wir haben aus einer sicher stehenden Abwehr agiert und auf Konter gespielt. Das ist uns gut gelungen, denn wir haben der SG Perl-Besch nicht viele Chancen gelassen.“

Beim 1:0 in der 14. Minute ging Losheims Lukas Becker, der vor einigen Tagen vom VfL Primstal gekommen war, auf und davon und drosch den Ball in den Winkel. Schön anzusehen war auch der zweite Treffer der Gastgeber. Aljoscha Sauer erzielte mit einem Heber in der 41. Minute den 2:0-Halbzeitstand. Nach einem Foul an Becker gab es nach dem Seitenwechsel Elfmeter. Den Strafstoß verwandelte Lalla in der 64. Minute zum 3:0-Endstand.

Während es beim SV Losheim rund läuft, ist Perl-Besch auf Tabellenplatz 16 abgerutscht. „Wir haben den Anfang der Partie verschlafen und sind erst nach dem zweiten Tor zu Chancen gekommen“, kritisierte Spielertrainer Klaus-Peter Schröder. Und er forderte von seiner Mannschaft: „Wir müssen jetzt im Spiel gegen die SG Großrosseln-St. Nikolaus liefern. Da gibt es keine Ausrede.“ Perl-Besch erwartet den Tabellen-14. Großrosseln-St. Nikolaus am Sonntag, 22. August um 15 Uhr.

Mit dem FC Noswendel Wadern und dem SV Wahlen-Niederlosheim sind am vergangenen Spieltag zwei weitere Vereine aus dem Kreis Merzig-Wadern aufeinandergetroffen. Gastgeber Noswendel Wadern setzte sich mit 3:1 (2:0) durch. „Es war das erwartet enge Spiel. Nach dem 1:0 von Leander Barbian haben wir Ruhe in die Aktionen bekommen. Nach der Pause hat Julian Müller das 2:0 nachgelegt. Allerdings wurde es, nachdem Philipp Hirtreiter, der Spielertrainer von Wahlen-Niederlosheim, den Anschluss markiert hat, nochmal eng für uns“, sagte Kilian Biesel. Der zweite Torhüters des FC Noswendel Wadern wurde aufgrund personeller Probleme für Julian Lorig als Feldspieler eingewechselt, nachdem Barbian mit seinem zweiten Treffer in der Schlussminute den 3:1-Sieg eingetütet hatte. Der Tabellenfünfte Noswendel Wadern spielt am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellen-13. SV Walpershofen.

Nur einige Minuten fehlten dem FC Brotdorf zum Sieg beim FSV Hemmersdorf. Nachdem Tobias Morbe den FC nach sieben Minuten mit 1:0 in Führung brachte, sah es so aus, als würden die Gäste den Vorsprung über die Zeit bringen. Doch in Minute 84 schaffte Nkingue Bil Briyo den Ausgleich für die Hemmersdorfer, die Vierter sind. Der FC Brotdorf belegt Rang sechs und spielt am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenzehnten SC Reisbach.