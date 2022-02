Corona-Zahlen vom Wochenende : 363 weitere Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

(Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Wochenende insgesamt 363 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. 114 Betroffene leben in Merzig, 64 in Losheim am See, 56 in Wadern, 49 in Beckingen, 34 in Mettlach, 25 in Perl und 21 in Weiskirchen.

Eine genaue Aufteilung der Corona-Fälle von Samstag und Sonntag hat der Kreis nicht gemeldet.

Zudem gelten 182 Menschen am Wochenende wieder als genesen – 55 leben in Merzig, 35 in Losheim am See, 28 in Beckingen, 20 in Wadern, 16 in Perl und 14 in Weiskirchen. Damit steigt die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf 13 407, als genesen gelten 8544 und an oder mit Corona gestorben sind 91 Menschen.

Somit sind derzeit 4772 Menschen im Grünen Kreis nachweislich mit Corona infiziert. 1467 Betroffene leben in Merzig, 791 in Losheim am See, 677 in Beckingen, 569 in Mettlach, 562 in Wadern, 410 in Perl und 296 in Weiskirchen.