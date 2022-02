Zahlen vom Wochenende : 615 Neuinfektionen mit Corona im Kreis Saarlouis

(Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Saarlouis Insgesamt 615 weitere Corona-Fälle sind am Wochenende im Landkreis Saarlouis registriert worden. Während am Samstag 459 Neuinfektionen registriert wurden, waren es am Sonntag 156. Die Fälle von Samstag verteilen sich nach Angaben des Landkreises wie folgt auf die Kommunen: 85 Betroffene leben in Saarlouis, 56 in Dillingen, 50 in Wadgassen, 41 in Schmelz, jeweils 32 in Rehlingen-Siersburg und Saarwellingen, jeweils 31 in Lebach und Schwalbach, 30 in Überherrn, 27 in Bous, 19 in Wallerfangen, 16 in Nalbach und neun in Ensdorf.

Am Sonntag war die Verteilung folgendermaßen: 33 in Saarlouis, 29 in Schmelz, 21 in Wadgassen, 13 in Lebach, jeweils acht in Bous, Dillingen, Schwalbach und Wallerfangen, sieben in Ensdorf, jeweils sechs in Überherrn und Saarwellingen, fünf in Rehlingen-Siersburg und vier in Nalbach.

Als genesen gelten seit dem Wochenende über 1000 weitere Menschen, die zuvor mit Covid-19 infiziert waren. Am Samstag sind 543 hinzugekommen, am Sonntag weitere 485.

Somit sind derzeit 4058 Menschen im Kreis Saarlouis nachweislich mit Corona infiziert. 810 Betroffene leben in Saarlouis, 458 in Dillingen, 383 in Schmelz, 375 in Schwalbach, 355 in Wadgassen, 350 in Saarwellingen, 267 in Lebach, 254 in Rehlingen-Siersburg, 204 in Überherrn, 175 in Bous, 151 in Wallerfangen und jeweils 137 in Ensdorf und Nalbach.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis Saarlouis 28 222 Menschen mit Corona infiziert. 23 956 gelten wieder als genesen, 208 Menschen sind an oder mit Corona gestorben.

Weiterhin hat das Gesundheitsamt über Covid-19-Fälle in über 40 Einrichtungen informiert. Die meisten positive getesteten Personen gibt es in der Kita Aschbach (sieben), in der Grundschule Schmelz (sechs) sowie in der Johannes-Gutenberg-Schule (fünf).