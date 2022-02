1,65 Millionen Euro vom Innenministerium : Finanzielle Unterstützung für Landkreis Merzig-Wadern und Gemeinde Perl: Dafür soll das Geld verwendet werden

Foto: MIBS

Wadern/Besch Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport gewährt dem Landkreis Merzig-Wadern sowie der Gemeinde Perl finanzielle Unterstützung in Form von Bedarfszuweisungen. Dafür soll das Geld verwendet werden.

Für die Sanierung der Leichtathletikanlage am Hochwaldgymnasium in Wadern ist insgesamt ein Förderbetrag von 750.000 Euro vorgesehen. In einem ersten Schritt werden Fördergelder in Höhe von 250.000 Euro bereitgestellt. Die weiteren Fördertranchen werden in den Folgejahren gewährt.

Die Erneuerungsmaßnahmen sind notwendig, da die Sportanlage einerseits nach jahrzehntelanger intensiver Nutzung sanierungsbedürftig ist und andererseits nicht mehr den aktuellen Anforderungen an eine moderne Leichtathletik-Wettkampfstätte entspricht. Konkret geplant ist die Konstruktion einer neuen Anlage, die aus vier umlaufenden Langstreckenbahnen mit Wassergraben, sechs integrierten Sprintbahnen, einer Hoch-, Stabhoch- und Weitsprunganlage, einer Kugelstoß-, Diskus- und Hammerwurfanlage sowie einem Naturrasen-Großspielfeld mit Flächendrainage, einer Spielfeld-Beregnungsanlage und einer Regenwasserbevorratung besteht. Außerdem ist die Errichtung eines weiteren Gerätehauses (Fertigteilgarage) zur Unterbringung der zusätzlich erforderlichen Sportgeräte vorgesehen.

Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich: „Als Träger der weiterführenden Schulen müssen wir sicherstellen, dass auch im Sport der Lehrplan erfüllt werden kann. Die neue Leichtathletikanlage ermöglicht den Schülerinnen und Schülern des Hochwaldgymnasiums in Wadern sowie den ortsansässigen Vereinen verschiedene Sportarten professionell zu trainieren. Mithilfe der Förderung können wir als Landkreis Merzig-Wadern den Lehrkräften und Trainern eine zeitgemäße sportliche Infrastruktur zur Verfügung stellen.“

900 000 Euro für Feuerwehrgerätehaus in Besch

Die Gemeinde Perl erhält für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Besch einen Bewilligungsbescheid über eine Bedarfszuweisung für den 1. Finanzierungsabschnitt in Höhe von 450 000 Euro. Insgesamt sind für die Maßnahme 900 000 Euro Fördermittel vorgesehen. Im alten, 1978 erbauten Gebäude gibt es weder Lager- noch Werkstatträume, sodass infolge dessen der Umkleideraum und die Fahrzeughalle überfüllt sind und wenig Platz vorhanden ist. Darüber hinaus sind die Sanitärräume des Gebäudes sowie der Schulungsraum sanierungsbedürftig. Hinzu kommt, dass die Fahrzeughalle sowie die Tore nicht die erforderlichen Normmaße erfüllen; da im Torbereich auch Einsturzgefahr besteht, wurde der Löschbezirk in ein Ausweichquartier ausgelagert. Eine Renovierung und Reorganisation des Feuerwehrhauses wäre zwar prinzipiell möglich; das Gebäude könnte jedoch auch dann nicht zweckmäßig durch die Feuerwehr genutzt werden.

Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde Perl für einen alternativen Standort zur Errichtung eines neuen Feuerwehrhauses mit einer Fahrzeughalle und einem Sozialgebäude am Standort „Zu den Mühlen“ entschieden.

Bürgermeister Ralf Uhlenbruch: „Für uns als Wachstumsgemeinde im Dreiländereck ist der Ausbau und die Weiterentwicklung der Sicherheitsinfrastruktur vor Ort eine besonders wichtige Aufgabe. Die Gemeinde Perl konnte in den vergangenen 10 Jahren ein Bevölkerungswachstum von über 15% aufweisen. Dieses Wachstum bringt natürlich auch entsprechende Herausforderungen in Sachen Infrastruktur mit sich. Das neue Feuerwehrgerätehaus in Besch ist ein wichtiger Baustein in unserem gemeindeweiten Sicherheitskonzept.“

Innenminister Klaus Bouillon: „Eine der wichtigsten Aufgaben, die die saarländischen Kommunen mit Hilfe unserer Fördermittel erfüllen können, ist die Bereitstellung einer modernen, verbesserten und erweiterten sowie nachhaltigen Infrastruktur.“