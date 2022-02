Verbraucherzentrale : Kritik an strengen Handelsvorgaben

Kreis Saarlouis Verbraucherschützer fordern mehr Natürlichkeit für Äpfel, Möhren & Co.

Ein bundesweit durchgeführter Marktcheck der Verbraucherzentralen sorgt für weitere Kritik am Handel. Das Angebot von ausgewähltem Obst und Gemüse wurde in 25 Supermärkten, Biohandelsmärkten und Discountern untersucht. Die Ergebnisse zeigen: Rund ein Viertel der angebotenen Äpfel und 18 Prozent der Möhren wurden mit optischen Makeln und verschiedener Größe angeboten. In Discountern war dieses Angebot noch geringer. Kohlrabi, Blumenkohl, Eisbergsalat und Brokkoli wurden fast ausschließlich zum Stückpreis statt nach Gewicht angeboten. Außerdem analysierte der Marktcheck, inwieweit Obst und Gemüse preisreduziert angeboten wurde. Es zeigte sich, dass es solche Angebote nur in rund einem Viertel der Geschäfte gab. „Es gibt noch große Spielräume, frisches Obst und Gemüse so anzubieten, dass Verbraucher einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten können. Der Handel sollte diese nutzen“, findet Martin Nicolay, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale des Saarlandes. Deshalb fordern beide Stellen vom Handel von den Anforderungen an Größe, Einheitlichkeit und Aussehen abzurücken.