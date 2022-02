Zahlen des RKI : Corona-Inzidenz im Saarland sinkt – bleibt aber immer noch über Deutschland-Niveau

Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch 8 Bilder Die täglichen Corona-Fallzahlen für das Saarland im Überblick

Saarbrücken/Berlin Die Landkreise im Saarland zeigen sich uneinheitlich, was die Entwicklung der Infektionen mit dem Corona-Virus betrifft. Zudem meldet das Robert-Koch-Institut einen weiteren Toten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion und dpa

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet im Saarland am Donnerstag, 10. Februar, 2891 Infektionen mit dem Corona-Virus innerhalb eines Tages. Am Vortag waren 3051 Ansteckungen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht und liegt nun bei 1524,1. Am Tag zuvor lautete der Wert 1532,3. Weiterhin liegt das Saarland über dem Durchschnitt aller Bundesländer.

Das RKI registrierte im Saarland einen weiteren Todesfall. Die Gesamtzahl der Gestorbenen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus liegt aktuell bei 1345.

Corona-Inzidenz: Entwicklung in Landkreisen zweigeteilt

Der Landkreis Saarlouis ist die Region mit der höchsten Inzidenz mit 1736,4 (Vortag: 1813,8). Die niedrigste Inzidenz verzeichnet weiterhin der Landkreis St. Wendel (1189).

Während in den Regionen Saarlouis, Saarpfalz und Merzig-Wadern die Ansteckungsrate sank, legte sich in Neunkirchen und im St. Wendeler Land sowie im Regionalverband Saarbrücken zu. Alle Detail-Werte im Saarland stehen in der Tabelle.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat einen weiteren Höchstwert erreicht. Sie lag nach RKI-Angaben bei 1465,4. Am Mittwoch hatte sie bei 1450,8 gelegen, am Donnerstag vergangener Woche noch bei 1283,2.

Wie das RKI mitteilt, lag die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Donnerstagmorgen bei 247 862 nach 234 250 am Mittwoch und 236 120 am Donnerstag vergangener Woche. Seit Pandemie-Beginn verzeichneten die Gesundheitsämter nach Angaben des RKI 11 769 540 Infektionsfälle.

Zudem wurden am Donnerstag 238 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Toten in Deutschland liegt nun bei 119 453. Die Zahl der von einer Corona-Erkrankung genesenen Menschen in Deutschland beziffert das RKI auf rund 8 478 100.