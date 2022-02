Corona-Zahlen von Freitag im Kreis Merzig-Wadern : 273 neue Corona-Fälle im Kreis

Merzig-Wadern Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Grünen Kreis über dem Bundesdurchschnitt.

273 weitere Infektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis Merzig-Wadern am Freitag gemeldet – 88 in Merzig, 42 in Wadern, 39 in Beckingen, 34 in Perl, 27 in Losheim am See, 25 in Mettlach und 18 in Weiskirchen. Als genesen gelten derweil 104 weitere Menschen. 37 Betroffene leben in Merzig, 18 in Perl, 13 in Beckingen, zwölf in Losheim am See, elf in Wadern, acht in Weiskirchen und fünf in Mettlach.